Chi l’ha visto?: anticipazioni puntata 30 settembre 2020 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. La puntata di oggi, mercoledì 30 ettembre 2020, si occuperà a lungo del caso di Marco Vannini, nel giorno dell’ultimo atto del processo di appello bis per il suo omicidio. La scorsa settimana il procuratore generale aveva chiesto 14 anni per omicidio volontario per Antonio Ciontoli, la moglie Maria Pizzillo e i figli Federico e Martina. Si parlerà ampiamente anche dell’omicidio dei due fidanzati di Lecce, Daniele De Santis ed Eleonora Manta: l’assassino Antonio De Marco ha detto “li ho uccisi perché troppo felici”. Aveva le chiavi di casa perché aveva affittato una stanza a casa di De Santis. Per ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 30 settembre 2020) Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuovadi Chi l’ha?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. Ladi oggi, mercoledì 30 ettembre, si occuperà a lungo del caso di Marco Vannini, nel giorno dell’ultimo atto del processo di appello bis per il suo omicidio. La scorsa settimana il procuratore generale aveva chiesto 14 anni per omicidio volontario per Antonio Ciontoli, la moglie Maria Pizzillo e i figli Federico e Martina. Si parlerà ampiamente anche dell’omicidio dei due fidanzati di Lecce, Daniele De Santis ed Eleonora Manta: l’assassino Antonio De Marco ha detto “li ho uccisi perché troppo felici”. Aveva le chiavi di casa perché aveva affittato una stanza a casa di De Santis. Per ...

Linkiesta : Il primo dibattito è stato uno spettacolo umiliante, il punto più basso mai vissuto dalla politica americana, con i… - Radio3tweet : Per chi ha amato Robin Williams nei panni del professor John Keating, per chi si emoziona ancora ascoltando i versi… - marcodimaio : In bocca al lupo a tutti i futuri studenti di Medicina che oggi hanno saputo se hanno passato il #TestMedicina e a… - RadioRadicale : Il maledetto vizio della classe politica italiana di dirci quello che bisognerebbe fare. Ci vorrebbe un politico c… - nicocorradini74 : RT @Radio3tweet: Per chi ha amato Robin Williams nei panni del professor John Keating, per chi si emoziona ancora ascoltando i versi di Wal… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha «Un solo centro di spesa. Così il Papa chi ha chiesto linearità e trasparenza» Corriere della Sera