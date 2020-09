Caso Vannini, 14 anni per Antonio Ciontoli (Di mercoledì 30 settembre 2020) Marco Vannini venne ucciso nel maggio del 2015 È stato condannato a 14 anni di carcere Antonio Ciontoli nel processo d’appello bis per l’uccisione di Marco Vannini morto nel maggio del 2015 a Ladispoli (Roma). Ciontoli è ritenuto colpevole, ed è stato riconosciuto tale, di omicidio volontario con dolo eventuale. Condannati a 9 anni e 4 mesi la moglie di Ciontoli, Maria Pizzillo, e i due figli Federico e Martina. La madre di Marco, Marina Conte, che ha sempre chiesto che venisse fatta giustizia ha dichiarato: “Finalmente è stato dimostrato quello che era palese fin dall’inizio. Se fosse stato soccorso subito Marco sarebbe qui. La ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Marcovenne ucciso nel maggio del 2015 È stato condannato a 14di carcerenel processo d’appello bis per l’uccisione di Marcomorto nel maggio del 2015 a Ladispoli (Roma).è ritenuto colpevole, ed è stato riconosciuto tale, di omicidio volontario con dolo eventuale. Condannati a 9e 4 mesi la moglie di, Maria Pizzillo, e i due figli Federico e Martina. La madre di Marco, Marina Conte, che ha sempre chiesto che venisse fatta giustizia ha dichiarato: “Finalmente è stato dimostrato quello che era palese fin dall’inizio. Se fosse stato soccorso subito Marco sarebbe qui. La ...

