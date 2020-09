Cara Vanessa, la vera libertà è quella di non mostrarsi (Di mercoledì 30 settembre 2020) Quando ero ragazzina ne avevo, di illusioni. Erano anni profondamente femministi e idealisti, e la questione del corpo si chiamava questione del “corpo oggetto”, o della “mercificazione della donna”, e si rivendicavano un sacco di cose interessanti, prima fra tutte lo stesso concetto di bellezza come canone. Lottavamo non solo contro il canone in sé, ma contro la legittimità del canone e il fatto che ci fosse qualcuno a stabilirlo. I maschi.Niente di nuovo, in effetti, sotto il sole delle telecamere e degli obiettivi delle macchine fotografiche, se non il fatto che oggi ci sono molte più tele e videocamere in circolazione, praticamente una a testa, nei pochi grammi del telefonino, e una circolazione d’immagini immensa e vorticosa.Ma quella vecchia questione è ancora lì, rocciosa. E oggi conosce un ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Quando ero ragazzina ne avevo, di illusioni. Erano anni profondamente femministi e idealisti, e la questione del corpo si chiamava questione del “corpo oggetto”, o della “mercificazione della donna”, e si rivendicavano un sacco di cose interessanti, prima fra tutte lo stesso concetto di bellezza come canone. Lottavamo non solo contro il canone in sé, ma contro la legittimità del canone e il fatto che ci fosse qualcuno a stabilirlo. I maschi.Niente di nuovo, in effetti, sotto il sole delle telecamere e degli obiettivi delle macchine fotografiche, se non il fatto che oggi ci sono molte più tele e videocamere in circolazione, praticamente una a testa, nei pochi grammi del telefonino, e una circolazione d’immagini immensa e vorticosa.Mavecchia questione è ancora lì, rocciosa. E oggi conosce un ...

HuffPostItalia : Cara Vanessa, la vera libertà è quella di non mostrarsi - LaTor83 : RT @HuffPostItalia: Cara Vanessa, la vera libertà è quella di non mostrarsi - marziaminozzi : RT @HuffPostItalia: Cara Vanessa, la vera libertà è quella di non mostrarsi - LoredaconLory : RT @HuffPostItalia: Cara Vanessa, la vera libertà è quella di non mostrarsi - HuffPostItalia : Cara Vanessa, la vera libertà è quella di non mostrarsi -