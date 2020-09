Capire le equivalenze con la barra delle equivalenze interattiva (Di mercoledì 30 settembre 2020) Come imparare a fare le equivalenze senza confondersi tra zeri da aggiungere e virgole da spostare? La barra delle equivalenze interattiva è uno strumento semplice e intuitivo che guida passo passo nella trasformazione da un’unità di misura a un’altra. La barra delle equivalenze per le misure di lunghezza, massa e capacità Fare un’equivalenza significa passare da un’unità di misura a un’altra senza modificare la quantità di lunghezza, massa o capacità considerata. Questo procedimento, però, può risultare complesso per un bambino o un ragazzo, soprattutto se ha difficoltà nel ragionare con i numeri. La ... Leggi su dilei (Di mercoledì 30 settembre 2020) Come imparare a fare lesenza confondersi tra zeri da aggiungere e virgole da spostare? Laè uno strumento semplice e intuitivo che guida passo passo nella trasformazione da un’unità di misura a un’altra. Laper le misure di lunghezza, massa e capacità Fare un’equivalenza significa passare da un’unità di misura a un’altra senza modificare la quantità di lunghezza, massa o capacità considerata. Questo procedimento, però, può risultare complesso per un bambino o un ragazzo, soprattutto se ha difficoltà nel ragionare con i numeri. La ...

