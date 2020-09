Calciomercato Milan: tra Dalot e Tomiyasu spunta anche Nacho (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo la cessione di Paquetà il Milan è alla ricerca di un difensore: tra Dalot e Tomiyasu spunta anche l’ipotesi Nacho Dopo aver ceduto Lucas Paquetà al Lione, il Milan è a caccia di un difensore. Obiettivo prioritario in casa rossonera: sfumato Fofana, gli occhi sono puntati su Dalot del Manchester United, Tomiyasu del Bologna e Nacho del Real Madrid. Come riporta Gianluca Di Marzio, c’è stato un incontro tra Milan e Real, si lavora per un prestito secco. E in caso di fumata bianca, i Blancos potrebbero anche partecipare al pagamento dello stipendio del giocatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo la cessione di Paquetà ilè alla ricerca di un difensore: tral’ipotesiDopo aver ceduto Lucas Paquetà al Lione, ilè a caccia di un difensore. Obiettivo prioritario in casa rossonera: sfumato Fofana, gli occhi sono puntati sudel Mster United,del Bologna edel Real Madrid. Come riporta Gianluca Di Marzio, c’è stato un incontro trae Real, si lavora per un prestito secco. E in caso di fumata bianca, i Blancos potrebberopartecipare al pagamento dello stipendio del giocatore. Leggi su Calcionews24.com

