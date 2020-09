Benevento Inter 0-1 LIVE: ci prova di testa Ionita (Di mercoledì 30 settembre 2020) Allo Stadio Vigorito, il recupero della 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra Benevento e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Vigorito”, Benevento e Inter si affrontano nel match valido per il recupero della 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Benevento Inter 0-1 MOVIOLA 17′ Chance per l’Inter – Palla perfetta di Sánchez per Hakimi, che trova ancora con puntualità Lukaku, anticipato sul più bello da Maggio. Il marocchino, però, era in fuorigioco 13′ Ci prova di testa Ionita – Su calcio d’angolo Ionita stacca di ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Allo Stadio Vigorito, il recupero della 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Vigorito”,si affrontano nel match valido per il recupero della 1ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 17′ Chance per l’– Palla perfetta di Sánchez per Hakimi, che trova ancora con puntualità Lukaku, anticipato sul più bello da Maggio. Il marocchino, però, era in fuorigioco 13′ Cidi– Su calcio d’angolostacca di ...

Inter : ?? | TRASFERTA @OfficialRadja non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Benevento a causa di un… - Inter : ?? | BENEVENTO Uno sguardo negli spogliatoi del 'Vigorito'... ?? #BeneventoInter ?? Carichi? ?????? #FORZAINTER ???? - Inter : CONFERENZA-??-In diretta le parole di Antonio Conte alla vigilia di Benevento-Inter - IntChampionsCup : @JoeyHashtag Serie A, Inter Vs. Benevento - off_diego_ : HAKIMI GIÀ 2 ASSIST IN 30 MINUTI DI SERIE A?????? #Hakimi #Inter #Benevento #BeneventoInter -