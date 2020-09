Bambino di 11 anni si uccide a Napoli, si indaga sulla possibilità di una “challenge” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un ragazzino si è buttato dal decimo piano del palazzo in cui abitava. Si è suicidato, e lo ha fatto dopo aver lasciato un messaggio alla mamma, un messaggio in cui diceva di dover “seguire l’uomo nero con il cappuccio”. Così, un Bambino di 11 si uccide, a Napoli, mentre i genitori stanno dormendo. Una storia drammatica, che sembra poter essere il frutto di una nuova challenge che naviga sul web. Ora resta tutto da chiarire: la Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta, e si indaga per istigazione al suicidio. >>Leggi anche: Dibattito Trump-Biden, lo scontro miserabile: tra insulti e interruzioni non si è parlato di niente Napoli, Bambino di 11 anni si lancia dal balcone di casa, e si ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Un ragazzino si è buttato dal decimo piano del palazzo in cui abitava. Si è suicidato, e lo ha fatto dopo aver lasciato un messaggio alla mamma, un messaggio in cui diceva di dover “seguire l’uomo nero con il cappuccio”. Così, undi 11 si, a, mentre i genitori stanno dormendo. Una storia drammatica, che sembra poter essere il frutto di una nuova challenge che naviga sul web. Ora resta tutto da chiarire: la Procura diha aperto un’inchiesta, e siper istigazione al suicidio. >>Leggi anche: Dibattito Trump-Biden, lo scontro miserabile: tra insulti e interruzioni non si è parlato di nientedi 11si lancia dal balcone di casa, e si ...

