Atalanta, Hateboer: «Il risultato ci premia. Scudetto? Troppo presto» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Hans Hateboer ha parlato al termine del match contro la Lazio: le dichiarazioni dell’esterno dell’Atalanta Hans Hateboer, esterno dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Lazio. PRESTAZIONE – «Siamo venuti per vincere la partita. Abbiamo giocato un bel primo tempo, alla fine il risultato ci premia». RIMONTA LAZIO – «Sapevamo cosa fosse successo l’anno scorso. La Lazio può segnare tanto, ma quando hanno fatto il primo gol abbiamo subito chiuso la partita». CONSAPEVOLEZZA – «Il gruppo è lo stesso, questo è un valore aggiunto». Scudetto – «È Troppo presto». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Hansha parlato al termine del match contro la Lazio: le dichiarazioni dell’esterno dell’Hans, esterno dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Lazio. PRESTAZIONE – «Siamo venuti per vincere la partita. Abbiamo giocato un bel primo tempo, alla fine ilci». RIMONTA LAZIO – «Sapevamo cosa fosse successo l’anno scorso. La Lazio può segnare tanto, ma quando hanno fatto il primo gol abbiamo subito chiuso la partita». CONSAPEVOLEZZA – «Il gruppo è lo stesso, questo è un valore aggiunto».– «È». Leggi su ...

SkySport : LAZIO – ATALANTA 1-4 Risultato finale ? ? #Gosens (10’) ? #Hateboer (32’) ? #Gomez (41’) ? #Caicedo (58’) ? #Gomez… - Atalanta_BC : ?? #Gosens ricambia il favore! Cross sul secondo palo dove arriva #Hateboer che insacca di prima sotto la traversa!!… - Atalanta_BC : ?? Sponda di testa di #Hateboer per #Gosens, che si inserisce in mezzo all'area e infila l'1-0!!! ?? @Hans33Hateboer… - lawxzss : RT @Mattweet88: Manifestazione di superiorità dell'Atalanta, che domina in mezzo al campo, corre di più, crea poche occasioni ma le realizz… - sportli26181512 : Atalanta, è il solito spettacolo: serve un poker anche a casa della Lazio: Atalanta, è il solito spettacolo: serve… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Hateboer Hateboer, dalla polemica alla rinascita con il ritorno al gol Calcio Atalanta Le pagelle di Lazio-Atalanta 1-4: Gomez incanta, Marusic delude

A disp.: Reina, Alia, Armini, Kiyine, Lukaku, Parolo, Adekanye. All.: Simone Inzaghi ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti (dal 46’ Romero); Hateboer, Freuler, Pasalic (dal 56’ De ...

L'Atalanta annichilisce la Lazio, Inzaghi incredulo: arriva il commento di Moggi

goal di Hateboer al 32’ e di Gomez al 41’. Nella ripresa Caicedo segna la rete del momentaneo 1-3, ma un grandissimo goal del Papu (doppietta) chiude definitivamente la gara. L’Atalanta sale a quota 6 ...

Atalanta show all’Olimpico, Lazio battuta 4-1

Determinante il primo tempo, tutto di marca nerazzurra, chiuso 3-0 per l'Atalanta grazie alle reti di Gosens, Hateboer e del Papu Gomez. La squadra di Inzaghi accorcia le distanze con Caicedo nella ...

A disp.: Reina, Alia, Armini, Kiyine, Lukaku, Parolo, Adekanye. All.: Simone Inzaghi ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti (dal 46’ Romero); Hateboer, Freuler, Pasalic (dal 56’ De ...goal di Hateboer al 32’ e di Gomez al 41’. Nella ripresa Caicedo segna la rete del momentaneo 1-3, ma un grandissimo goal del Papu (doppietta) chiude definitivamente la gara. L’Atalanta sale a quota 6 ...Determinante il primo tempo, tutto di marca nerazzurra, chiuso 3-0 per l'Atalanta grazie alle reti di Gosens, Hateboer e del Papu Gomez. La squadra di Inzaghi accorcia le distanze con Caicedo nella ...