Antonio Ciontoli condannato a 14 anni: la sentenza per l'omicidio di Marco Vannini (Di mercoledì 30 settembre 2020) Antonio Ciontoli è stato condannato a 14 anni mentre la moglie e i due figli a 9 anni e 4 mesi per la morte di Marco Vannini avvenuta a Ladispoli nel maggio del 2015. Per il capofamiglia i giudici, nell'ambito del processo di appello bis, hanno riconosciuto il reato di omicidio volontario con dolo eventuale. Per i componenti della famiglia, la moglie Maria Pezzillo e i figli Federico e Martina, fidanzata di Marco Vannini, è stato riconosciuto l'omicidio volontario anomalo Questa la decisione dei giudici della seconda corte di Assise di Appello. Il pg Vincenzo Saveriano lo scorso 16 settembre ha chiesto di condannare tutta la famiglia Ciontoli a 14 anni di reclusione per ...

