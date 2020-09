Allerta Meteo, grave ondata di maltempo: MAPPE spaventose per Venerdì 2 e Sabato 3 Ottobre, è allarme alluvioni (Di mercoledì 30 settembre 2020) A meno di 24 ore dall’inizio di un forte, grave peggioramento del tempo su molte regioni del medio-alto Tirreno e del Nord Italia, i modelli sono implacabili nel delineare una circolazione barica tra le più possenti e anche tra le più pericolose che possono crearsi sul nostro territorio. Una stretta seccatura perturbata nordatlantica, incidente con asse tra la Sardegna e le Baleari e contenente al suo interno un possente vortice depressionario con fulcro in prossimità della Francia, inizierà a produrre fronti incessanti e fortemente perturbati dalla sera di domani, verso la Liguria, soprattutto centro-orientale, poi in estensione, nella notte su venerdì, per tutto venerdì e anche per gran parte di ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 30 settembre 2020) A meno di 24 ore dall’inizio di un forte,peggioramento del tempo su molte regioni del medio-alto Tirreno e del Nord Italia, i modelli sono implacabili nel delineare una circolazione barica tra le pi&u; possenti e anche tra le pi&u; pericolose che possono crearsi sul nostro territorio. Una stretta seccatura perturbata nordatlantica, incidente con asse tra la Sardegna e le Baleari e contenente al suo interno un possente vortice depressionario con fulcro in prossimit&a; della Francia, inizier&a; a produrre fronti incessanti e fortemente perturbati dalla sera di domani, verso la Liguria, soprattutto centro-orientale, poi in estensione, nella notte su venerd&i;, per tutto venerd&i; e anche per gran parte di ...

