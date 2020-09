Adesso sta scoppiando la bolla della disoccupazione

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Era stato preannunciato già all’inizioscorsa estate: i danni maggiori provocati dalla recessione economica causata dal passaggiopandemia di coronavirus si sarebbero sentiti soltanto con l’inizio dell’autunno. In parte a causa dell’estinguersi del piano d’aiuti volti a sorreggere le imprese e i lavoratori nei difficili mesi segnati dal lockdown e in parte per … InsideOver.