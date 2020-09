Violenza sessuale a Gallarate: immigrato afferra una 17enne per il collo e la scaraventa contro una vetrina (Di martedì 29 settembre 2020) Un 42enne marocchino in manette per il reato di Violenza sessuale. L’accusa è pesante: ha afferrato per il collo una 17enne per strada fino a farle mancare il respiro. Poi l’ha scaraventata contro una vetrina. Minuti di grande panico. Gli agenti di Gallarate sono intervenuti in Piazza Giovanni XXIII in seguito alla richiesta di della ragazza. Ha detto di aver avuto molestie poco prima da una persona adulta di origine nordafricana. Gli agenti hanno notato, all’altezza del market, un quarantaduenne marocchino, residente a Sumirago, in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri in Italia, La giovane l’ha indicato come il molestatore. Il racconto delle molestie a Gallarate La ragazza, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 settembre 2020) Un 42enne marocchino in manette per il reato di. L’accusa è pesante: hato per ilunaper strada fino a farle mancare il respiro. Poi l’hatauna. Minuti di grande panico. Gli agenti disono intervenuti in Piazza Giovanni XXIII in seguito alla richiesta di della ragazza. Ha detto di aver avuto molestie poco prima da una persona adulta di origine nordafricana. Gli agenti hanno notato, all’altezza del market, un quarantaduenne marocchino, residente a Sumirago, in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri in Italia, La giovane l’ha indicato come il molestatore. Il racconto delle molestie aLa ragazza, ...

marcodimaio : Il messaggio diffuso dal Comune di Ferrara, in un grave errore di comunicazione, ci faccia riflettere su come molte… - europainitalia : La violenza sessuale non ha scuse. Ci dissociamo dalla locandina del Comune di Ferrara. L’Unione europea non può es… - Angelika040571 : RT @hele_fr: Violenza sessuale a #Gallarate, 17enne afferrata per la gola. L’aggressore è di nazionalità marocchina, e ha precedenti per le… - Giampao62096071 : RT @Gianmar26145917: #Catanzaro, violenza sessuale su 15 ragazzini: don Roberto Mastro condannato a tredici anni e mezzo di carcere...E son… -