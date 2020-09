Tommaso Zorzi minaccia di uscire | Reazione incontrollata in diretta al GF Vip (Di martedì 29 settembre 2020) La puntata di ieri, 28 settembre 2020, è stata abbastanza tesa per il concorrente Tommaso Zorzi che minaccia di uscire. Dopo una settimana abbastanza movimentata, fatta di scontri con la concorrente Franceska Pepe, anche la puntata in diretta è stata abbastanza tesa al punto che Tommaso Zorzi minaccia di uscire: “Se è questo il gioco … L'articolo Tommaso Zorzi minaccia di uscire Reazione incontrollata in diretta al GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 settembre 2020) La puntata di ieri, 28 settembre 2020, è stata abbastanza tesa per il concorrentechedi. Dopo una settimana abbastanza movimentata, fatta di scontri con la concorrente Franceska Pepe, anche la puntata inè stata abbastanza tesa al punto chedi: “Se è questo il gioco … L'articolodiinal GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

