Speranza: “Al momento in Italia numeri non da lockdown” (Di martedì 29 settembre 2020) “Al momento i numeri non giustificherebbero un nuovo lockdown”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando dell’emergenza Coronavirus nel corso della trasmissione ‘Carta Bianca’ su Rai 3. “Da metà agosto i numeri sono peggiorati ma non siamo al livello di altri paesi europei. Dobbiamo mantenere grande attenzione, rispettare le regole. Arrivano mesi non facili e i comportamenti di ciascuno sono fondamentali”, ha ribadito Speranza. “Dobbiamo lavorare giorno e notte con grande sintonia fra i diversi livelli istituzionali per evitare un lockdown totale che avrebbe un grande costo e al momento i numeri in Italia non lo giustificherebbero. Ma è chiaro -ha aggiunto il ... Leggi su udine20 (Di martedì 29 settembre 2020) “Alnon giustificherebbero un nuovo lockdown”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, parlando dell’emergenza Coronavirus nel corso della trasmissione ‘Carta Bianca’ su Rai 3. “Da metà agosto isono peggiorati ma non siamo al livello di altri paesi europei. Dobbiamo mantenere grande attenzione, rispettare le regole. Arrivano mesi non facili e i comportamenti di ciascuno sono fondamentali”, ha ribadito. “Dobbiamo lavorare giorno e notte con grande sintonia fra i diversi livelli istituzionali per evitare un lockdown totale che avrebbe un grande costo e alinnon lo giustificherebbero. Ma è chiaro -ha aggiunto il ...

