Spadafora | Stop Serie A? Non ci sono le condizioni

ROMA - Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha commentato il caso del focolaio del Genoa, che ha riscontrato 14 positivi al Coronavirus tra squadra e staff, ai microfoni di alcune tv all'...

