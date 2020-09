Nikon Z6 II e Nikon Z7 II: arriva il teaser ufficiale (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi arrivano anche le conferme ufficiali: le mirrorless Full Frame di Nikon verranno rinnovate. Arriveranno quindi Nikon Z7 II e Nikon Z6 II, probabilmente degli aggiornamenti marginali, ma comunque dovuti dato che ormai sono passati circa 2 anni dall’annuncio delle prime mirrorless Full Frame Lo avevamo anticipato e adesso arriva la conferma ufficiale: Nikon Z7 II e Nikon Z6 II saranno presto realtà. Infatti è stata messa online una pagina web intitolata “The next chapter” che fa riferimento proprio alle nuove mirrorless Full Frame. Non c’è naturalmente alcune conferma sulle specifiche, ... Leggi su tuttotek (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo le anticipazioni dei giorni scorsino anche le conferme ufficiali: le mirrorless Full Frame diverranno rinnovate. Arriveranno quindiZ7 II eZ6 II, probabilmente degli aggiornamenti marginali, ma comunque dovuti dato che ormai sono passati circa 2 anni dall’annuncio delle prime mirrorless Full Frame Lo avevamo anticipato e adessola confermaZ7 II eZ6 II saranno presto realtà. Infatti è stata messa online una pagina web intitolata “The next chapter” che fa riferimento proprio alle nuove mirrorless Full Frame. Non c’è naturalmente alcune conferma sulle specifiche, ...

Nikon Z6 II e Nikon Z7 II: arriva il teaser ufficiale

Le nuove Nikon Z7 II e Nikon Z6 II saranno presentate il 14 ottobre, ma probabilmente introdurranno solo delle piccole migliorie.

