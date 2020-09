Milik e Maksimovic, gli errori che il Napoli non deve ripetere in uscita (Di martedì 29 settembre 2020) Il mondo, e così il calcio, è stato colpito da una crisi senza precedenti, che in quanto tale è destinata ad avere effetti nel breve e nel lungo termine. Al Napoli però spaventano più questi ultimi, perché l’epidemia che ha messo a dura prova i bilanci delle società non ha colpito particolarmente gli azzurri nell’immediato. Anni di gestione oculata e una serie di riscatti incassati infatti hanno permesso al club di sostenere comunque una campagna acquisti importante senza elevate preoccupazioni, aggiornando addirittura il record di investimento per un singolo giocatore con l’arrivo di Victor Osimhen. Gli effetti negativi del coronavirus sul mercato del Napoli si sono concretizzati attorno a due situazioni. La prima è dovuta ad un piano di cessioni che è stato sconvolto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 settembre 2020) Il mondo, e così il calcio, è stato colpito da una crisi senza precedenti, che in quanto tale è destinata ad avere effetti nel breve e nel lungo termine. Alperò spaventano più questi ultimi, perché l’epidemia che ha messo a dura prova i bilanci delle società non ha colpito particolarmente gli azzurri nell’immediato. Anni di gestione oculata e una serie di riscatti incassati infatti hanno permesso al club di sostenere comunque una campagna acquisti importante senza elevate preoccupazioni, aggiornando addirittura il record di investimento per un singolo giocatore con l’arrivo di Victor Osimhen. Gli effetti negativi del coronavirus sul mercato delsi sono concretizzati attorno a due situazioni. La prima è dovuta ad un piano di cessioni che è stato sconvolto ...

