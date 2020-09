Lione | ultimatum Aulas | “Cessione Depay e Aouar? Entro venerdì via | altrimenti restano”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 29 settembre 2020) Chi vuole Memphise Houssemdeve sbrigarsi a chiudere le trattativeilchiuderà definitivamente le porte ai due affari. Lo ha detto senza troppi giri di parole il presidente del club francese Jean-Michelai microfoni di Telefoot. Il numero uno della società ha chiarito la posizione della sua squadra in merito alla situazione di calciomercato in riferimento al bomber olandese e al difensore.percaption id="attachment 1013951" align="alignnone" width="474"(getty images)/caption"Diremo ai giocatori che se non c'è accordo per una cessione prima di venerdì, a nessuno sarà concesso di andar via", ha sentenziato ...