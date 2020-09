(Di martedì 29 settembre 2020) ROMA - Qualcosa si muove in casa. C'è un'uscita in dirittura d'arrivo e porta il nome di. Secondo quanto riporta Record, il difensore brasiliano sarebbe pronto a firmare per il ...

Fantacalcio : Lazio, la cessione di Wallace sblocca il mercato: i dettagli - sportli26181512 : Lazio, si sblocca il mercato: Wallace vicino all’addio: Il brasiliano dovrebbe andare in Turchia a titolo gratuito:… - infoitsport : Calciomercato Juventus, El Shaarawy alla Lazio sblocca Correa: le ultime - zazoomblog : Live Cagliari-Lazio 0-1 diretta: Lazzari la sblocca occasionissima per Milinkovic - #Cagliari-Lazio #diretta:… - zazoomblog : Cagliari-Lazio 0-1 diretta: Lazzari sblocca subito la sfida - #Cagliari-Lazio #diretta: #Lazzari -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio sblocca

Cittaceleste.it

ROMA - Qualcosa si muove in casa Lazio. C’è un’uscita in dirittura d’arrivo e porta il nome di Wallace. Secondo quanto riporta Record, il difensore brasiliano sarebbe pronto a firmare per il Malatyasp ...Tare incrocia le dita, spera nella conclusione dell’operazione nelle prossime 72 ore. La partenza di Wallace (al di là della formula la Lazio si libererebbe dell’ingaggio) basterebbe per far risalire ...