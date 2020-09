Lazio, compleanno sul campo per Luis Alberto: “Non potevo saltare l’allenamento!” (Di martedì 29 settembre 2020) Giornata di festa per Luis Alberto: il fantasista della Lazio ha compiuto ieri 28 anni, senza tuttavia rinunciare agli allenamenti. Lo spagnolo, su Instagram, ha ringraziato per gli auguri: "È stato un giorno pazzesco, però non potevo saltare l'allenamento! Grazie per tutti i messaggi di auguri!".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFsSjGSoFvt/" Lazio, compleanno sul campo per Luis Alberto: “Non potevo saltare l’allenamento!” Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 29 settembre 2020) Giornata di festa per: il fantasista dellaha compiuto ieri 28 anni, senza tuttavia rinunciare agli allenamenti. Lo spagnolo, su Instagram, ha ringraziato per gli auguri: "È stato un giorno pazzesco, però nonl'allenamento! Grazie per tutti i messaggi di auguri!".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFsSjGSoFvt/"sulper: “Nonl’allenamento!” Golssip.

Aumentano i contagi nel Lazio, stretta su feste e raduni: compleanni e matrimoni a numero chiuso

Da Gelmini a Gasparri e Tajani, la 'famiglia azzurra' si stringe virtualmente intorno al suo peresidente che oggi compie 84 anni, ma da circa un mese ...

Lazio-Luis Alberto, ufficiale rinnovo fino al 2025: "È il giorno del Mago"

Luis Alberto sempre più al centro della Lazio: il club biancoceleste ha comunicato infatti il rinnovo del contratto del centrocampista spagnolo fino al 2025. Un annuncio arrivato nel giorno del 28esim ...

