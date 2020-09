Lazio – Atalanta: parlano Inzaghi e Gasperini (Di martedì 29 settembre 2020) Lazio – Atalanta è ormai alle porte, il recupero della prima giornata del campionato di Serie A si giocherà domani sera allo stadio Olimpico alle 20.45. Entrambe le squadre sono decise a portare a casa la vittoria e di conseguenza punti utili alla classifica, nessuna delle due però sottovaluta l’avversaria. Lazio – Atalanta si giocherà mercoledì 30 settembre alle 20.45 Lazio – Atalanta, la conferenza stampa di Inzaghi Simone Inzaghi alla vigilia della sfida con l’Atalanta ha risposto a diverse domande riguardanti la condizione della squadra, il mercato e il ruolo che avranno i nuovi acquisti. Sulla partita contro la Dea, Inzaghi ha detto: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 29 settembre 2020)è ormai alle porte, il recupero della prima giornata del campionato di Serie A si giocherà domani sera allo stadio Olimpico alle 20.45. Entrambe le squadre sono decise a portare a casa la vittoria e di conseguenza punti utili alla classifica, nessuna delle due però sottovaluta l’avversaria.si giocherà mercoledì 30 settembre alle 20.45, la conferenza stampa diSimonealla vigilia della sfida con l’ha risposto a diverse domande riguardanti la condizione della squadra, il mercato e il ruolo che avranno i nuovi acquisti. Sulla partita contro la Dea,ha detto: ...

DiMarzio : #LazioAtalanta, le parole di #Inzaghi in conferenza - SerieA : I risultati del primo turno di #SerieATIM. 1???? La giornata si completerà il 30 settembre con Benevento-Inter, Udin… - UgoBaroni : RT @SkySport: Lazio-Atalanta, Inzaghi: 'Con loro sfide sempre intense' - calciomercatoit : ???#LazioAtalanta - parla #Inzaghi: 'Mercato in entrata chiuso, concentrati sulla gara' - IoNascoQui : Verso Lazio – Atalanta: mister Roberto De Cosmi, intervenendo ai microfoni di LSR, ha espresso il suo pensiero in m… -