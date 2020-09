La star di XFactor danese in diretta tv: "Sono stata molestata. Donne e uomini non sono uguali" (Di martedì 29 settembre 2020) Ha confessato le numerose molestie sessuali subite durante la sua vita professionale, stravolgendo l’immagine perfetta di una Danimarca attenta alle Donne e alla parità di genere. Sofie Linde, 31 anni, conduttrice televisiva di lungo corso che dal 2018 anima la trasmissione X Factor, ha scoperchiato il vaso di Pandora, parlando delle violenze, a partire dalla prima, quella vissuta quando aveva 18 anni: durante una festa di Natale, un potente manager televisivo le chiese un rapporto orale minacciando, in caso di rifiuto, “di rovinarle la carriera”.“Non si può dire che le Donne e gli uomini sono uguali in Danimarca semplicemente perché non è vero”, ha detto in diretta tv durante la presentazione della ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) Ha confessato le numerose molestie sessuali subite durante la sua vita professionale, stravolgendo l’immagine perfetta di una Danimarca attenta allee alla parità di genere. Sofie Linde, 31 anni, conduttrice televisiva di lungo corso che dal 2018 anima la trasmissione X Factor, ha scoperchiato il vaso di Pandora, parlando delle violenze, a partire dalla prima, quella vissuta quando aveva 18 anni: durante una festa di Natale, un potente manager televisivo le chiese un rapporto orale minacciando, in caso di rifiuto, “di rovinarle la carriera”.“Non si può dire che lee gliin Danimarca semplicemente perché non è vero”, ha detto intv durante la presentazione della ...

HuffPostItalia : La star di XFactor danese in diretta tv: 'Sono stata molestata. Donne e uomini non sono uguali' - TerrinoniL : Danimarca, la star di XFactor confessa le molestie in diretta tv - EvaRavnbl : Danimarca, la star di XFactor confessa le molestie in diretta tv - Davidone74 : Danimarca, la star di XFactor confessa le molestie in diretta tv - Italia_Notizie : La star di XFactor confessa le molestie in diretta tv Esplode il #MeToo danese -

Ultime Notizie dalla rete : star XFactor Danimarca, la star di XFactor confessa le molestie in diretta tv Corriere della Sera La star di XFactor danese in diretta tv: "Sono stata molestata. Donne e uomini non sono uguali"

Il #Metoo arriva nel Paese che si vantava di aver raggiunto la parità di genere. Decine di donne hanno difeso la conduttrice Sofie Linde e ...

Danimarca, la star di XFactor confessa le molestie in diretta tv

Il #MeToo nel Paese che si vantava di aver raggiunto la parità di genere. Gli attacchi sessisti alla conduttrice hanno mobilitato migliaia di donne. La premier: «Sono con voi» ...

Il #Metoo arriva nel Paese che si vantava di aver raggiunto la parità di genere. Decine di donne hanno difeso la conduttrice Sofie Linde e ...Il #MeToo nel Paese che si vantava di aver raggiunto la parità di genere. Gli attacchi sessisti alla conduttrice hanno mobilitato migliaia di donne. La premier: «Sono con voi» ...