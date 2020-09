Il calcio si svegliasse sul virus. Non può essere un consesso di bambini viziati e irresponsabili (Di martedì 29 settembre 2020) Il mondo del calcio, in Italia ma non solo, ha una strana idea di sé. Si percepisce come un universo a parte. Un universo di bambini viziati e irresponsabili. Tutti: i dirigenti federali, i presidenti di calcio fino ai calciatori che fanno sempre la figura di quelli che scendono dal pero. I calciatori si dessero una svegliata. Hanno quasi tutti superato la maggiore età. Hanno mogli, compagne, figli, genitori. Fin qui in Italia si sono distinti soltanto per la battaglia contro i tamponi ogni due-tre giorni. La vita va oltre quelle inutili interviste concesse a fine partita. La domanda è: perché il mondo del calcio pretende di agire come se non ci fosse una pandemia mondiale? Il tempo dei loro privilegi è bello che finito. Non bisogna spiegarglielo ogni ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 settembre 2020) Il mondo del, in Italia ma non solo, ha una strana idea di sé. Si percepisce come un universo a parte. Un universo di. Tutti: i dirigenti federali, i presidenti difino ai calciatori che fanno sempre la figura di quelli che scendono dal pero. I calciatori si dessero una svegliata. Hanno quasi tutti superato la maggiore età. Hanno mogli, compagne, figli, genitori. Fin qui in Italia si sono distinti soltanto per la battaglia contro i tamponi ogni due-tre giorni. La vita va oltre quelle inutili interviste concesse a fine partita. La domanda è: perché il mondo delpretende di agire come se non ci fosse una pandemia mondiale? Il tempo dei loro privilegi è bello che finito. Non bisogna spiegarglielo ogni ...

napolista : Il calcio si svegliasse sul virus. Non può essere un consesso di bambini viziati e irresponsabili Siamo in emergen… - ghafaiinej : se hoseok mi svegliasse come ha fatto con taehyung o jungkook che gli urla appena entrato in stanza non so come sar… -

Ultime Notizie dalla rete : calcio svegliasse Le parole di Sherazade: Il viandante e la volpe - seconda parte BisceglieViva