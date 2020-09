Giorgia Meloni presidente dei Conservatori e Riformisti Europei | Matteo Salvini resta indietro

(Di martedì 29 settembre 2020)elettadel Partito dei(Ecr). La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri, lunedì 28 settembre. Una nomina alquanto autorevole, che la rende unica donna leader sia di un partito politico europeo che di un partito italiano, Fratelli d’Italia appunto. Senza contare che si tratta della prima italiana chiamata a guidare un partito europeo. Prima dic’era il ceco Jan Zahradil, eurodeputato che ha tenuto la carica didell’Ecr per ben 11 anni, dal primo ottobre del 2009 fino a ieri. Del resto il profilo delladi Fratelli di Italia è apparso subito perfetto: è giovane, è una ...

Giorgia Meloni è una stella o una meteora? Tuttavia, se nessuno dei tre leader accetta r ...Bari, "L'elezione di Giorgia Meloni, alla quale vanno i nostri sinceri auguri, a presidente del partito dei Conservatori Europei è un risultato che rafforza Fratelli d'Italia in Europa, in Italia ma i ...