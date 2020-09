Genoa nei guai: 14 positivi al Covid tra calciatori e staff (Di martedì 29 settembre 2020) La scoperta è stata fatta con l’ultimo ciclo di tamponi dopo la trasferta del Genoa sul campo del Napoli. La formazione partenopea ora trema: potrebbero essere spostate le gare di azzurri e Grifone. Il calcio italiano rischia di piombare nuovamente nel caos, a causa della diffusione del Coronavirus. Questa volta, a farne le spese è … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 settembre 2020) La scoperta è stata fatta con l’ultimo ciclo di tamponi dopo la trasferta delsul campo del Napoli. La formazione partenopea ora trema: potrebbero essere spostate le gare di azzurri e Grifone. Il calcio italiano rischia di piombare nuovamente nel caos, a causa della diffusione del Coronavirus. Questa volta, a farne le spese è … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

DarioCi8 : Ci stiamo preoccupando di un faccia a faccia Osimhen Masiello, come se nei restanti 90 minuti avessero giocato a pallavolo ??????? #Genoa - 100x100Napoli : Il Napoli chiede al Genoa l'elenco dei calciatori positivi al Coronavirus - MarcoNeri1987 : #Genoa per me ha sbagliato a gestire la società se hai già un tesserato a 24 ore dalla partita non puoi dire giochi… - larywonderland : @MartyCippy Penso che potrebbero uscire nei giorni successivi se hanno fatto il tampone oggi, è una situazione comp… - davidemeetsyou : @giusepperomano9 @MCriscitiello Il Genoa nei giorni passati ha fatto capire che avrebbe volentieri evitato questa trasferta... -