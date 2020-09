Fidanzati uccisi | ' De Marco sorridente ad una festa poche ore dopo i funerali di Elly e Daniele'

MediasetTgcom24 : Fidanzati uccisi, l'assassino confessa: sono stato io - rtl1025 : ?? Il presunto omicida dei due fidanzati Eleonora Manta e Daniele De Santis uccisi la sera del 21 settembre scorso a… - MediasetTgcom24 : Fidanzati uccisi a Lecce, arrestato il presunto assassino #lecce - SaCe86 : Fidanzati uccisi, lo studente confessa: 'Sono stato io' - vnewsita : Fidanzati uccisi a Lecce, il killer confessa: “Erano troppo felici” -

Ultime Notizie dalla rete : Fidanzati uccisi

AGI - Vendetta. "Fredda" e feroce, pensata da uno studente che vive in una stanza in affitto - come nella trama di "Delitto e castigo" di Fëdor Dostoevskij - fino a scriverne i passaggi in un "cronopr ...Un nuovo caso di omicidio e circostanze ancora non del tutto chiare. La vittima è stata accoltellata in casa sua. Vediamo in dettaglio.