Disabili Legge 104 art 3 comma 1 | tutte le agevolazioni e differenze rispetto al comma 3

La Legge italiana riconosce una serie di agevolazioni per i soggetti affetti da Disabilità. La maggior parte delle misure ha la funzione di abbattere il peso fiscale sul portatore di handicap o a beneficio del familiare che l'ha in carico: lo fa ricorrendo nella maggior parte dei casi alla Legge 104. La Legge 104 art 3, comma 1, consente determinate agevolazioni a chi assiste un familiare con Disabilità e, innanzitutto, specifica che la persona handicappata è: "Colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di ...

