“Cosa sarà” | Kim Rossi Stuart | trama | curiosità

"Cosa sarà" è il titolo del nuovo film diretto da Francesco Bruni e con attore protagonista Kim Rossi Stuart. "Cosa sarà" verrà presentato proprio nell'autunno 2020 durante il Festival del Cinema di Roma. Si tratta di un film drammatico che vede al centro della storia il personaggio di Bruno Salvati (interpretato da Kim Rossi Stuart). Nel cast ritroviamo anche: Barbara Ronchi, Giuseppe Pambieri, Raffaella Lebboroni, Nicola Nocella, Fotinì Peluso e Tancredi Galli. Il trailer ufficiale"Cosa sarà", la trama: Bruno Salvati, è un regista che vive una crisi lavorativa e familiare, segnata inoltre dall'arrivo di una malattia, la leucemia. E' un uomo divorziato dalla moglie Anna, da cui ha ...

