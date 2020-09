Chiara Ferragni è la Madonna, Codacons denuncia, Fedez replica: «Questi sono 3-4 anni di reclusione» (Di martedì 29 settembre 2020) Tutto inizia da un’immagine in cui Chiara Ferragni veste gli abiti della Madonna: non una trovata ironica del marito Fedez, ma il sapiente lavoro di un artista. “Mi è piaciuto molto – scrive non a caso l’influencer a corredo della riproduzione – lavorare con Francesco Vezzoli su questo numero di Vanity Fair da lui curato sulle donne italiane e il loro potere”. Ed ecco che il volto della Madonna con bambino assume i tratti del viso di Chiara. Puntuale il comunicato del Codacons. Leggi anche >> Myriam Catania, scivolone sulla Tatangelo: «Una napoletana non estremamente elegante» Chiara Ferragni è la Madonna, il Codacons: “Grave ... Leggi su urbanpost (Di martedì 29 settembre 2020) Tutto inizia da un’immagine in cuiveste gli abiti della: non una trovata ironica del marito, ma il sapiente lavoro di un artista. “Mi è piaciuto molto – scrive non a caso l’influencer a corredo della riproduzione – lavorare con Francesco Vezzoli su questo numero di Vanity Fair da lui curato sulle donne italiane e il loro potere”. Ed ecco che il volto dellacon bambino assume i tratti del viso di. Puntuale il comunicato del. Leggi anche >> Myriam Catania, scivolone sulla Tatangelo: «Una napoletana non estremamente elegante»è la, il: “Grave ...

È una vergogna. Vorrei segnalare agli enti preposti al buon costume e alla tutela della nostra identità morale che, da studi certificati, risulta che uno pseudo artista da strapazzo, ...

