Aumentano i controlli a Capodichino

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 29 settembre 2020) di Monica De Santis Non si ferma il governatore Vincenzo De Luca, che anche nella giornata di ieri ha emesso una nuova ordinanza in materia di Covid – 19. La terza in tre giorni. L’ordinanza prevede una serie ulteriori di misure di prevenzione e sicurezza sanitaria. Infatti è fatto obbligo a tutti i soggetti in arrivo presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli-provenienti dai Paesi indicati nelle Ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 e 21 settembre 2020, o che ivi abbiano soggiornato o siano transitati nei quattordici giorni precedenti. Il governatore dopo aver riscontrato che nei giorni scorsi dagli aerei provenienti dall’estero atterrati a(in particolare da Parigi, Lione, Barcellona, Francoforte) pochissimi passeggeri su diverse centinaia, si sono sottoposti al tampone ...