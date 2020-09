Arrestato il presunto assassino dei fidanzati di Lecce Voleva seviziarli prima di ucciderli

Leggi su agi

(Di martedì 29 settembre 2020) Antonio De Marco, il 21enne studente di Scienze infermieristichelunedì sera perché sospettato del duplice omicidio di Daniele De Santis e della sua compagna Eleonora Manta, avrebbe progettato di immobilizzare i duepere, infine, di lasciare una scritta a suggello del suo gesto. È quanto emergerebbe dalle indagini dei carabinieri, in particolare da quanto è stato trovato nell'appartamento di via Montello, dove Daniele ed Eleonora si erano trasferiti per convivere. È stato lo stesso procuratore della Repubblica di, Leonardo Leone De Castris, a fare cenno a delle fascette stringitubo ritrovate in casa, materiale che poteva probabilmente servire all'omicida per legare le due vittime e, forse, torturarle, seguendo un macabro disegno. ...