Amnesty | “In Francia stretta sui manifestanti | in migliaia arrestati”

ROMA – Amnesty International ha denunciato oggi in un nuovo rapporto che migliaia di manifestanti pacifici in Francia sono stati travolti dalla stretta draconiana sulle manifestazioni, in base alla quale le autorità hanno abusato della normativa per multare, arrestare in maniera arbitraria e perseguire persone che non avevano commesso alcuna violenza. Il rapporto 'Arrestati per una manifestazione: la legge diviene un'arma per reprimere manifestanti pacifici in Francia' documenta il divieto generalizzato per le manifestazioni di protesta in seguito al lockdown da Covid-19 e le conseguenti centinaia di sanzioni ritenute dall'ong ingiustificate. Inoltre, mostra che molto prima della pandemia soccorritori, giornalisti e osservatori dei diritti umani sono stati particolarmente nel mirino di queste leggi poco chiare durante i movimenti di protesta sorti in tutta la nazione alla fine del 2018.

