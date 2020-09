‘Zero il folle’, alla vigilia dei 70 anni la serata evento su Canale 5 (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – Una serata evento per omaggiare Renato Zero, che mercoledì 30 settembre compirà 70 anni. È quella che propone Canale 5, dove domani, martedì 29 settembre, in prima serata andrà in onda “Zero il folle”. Protagoniste le immagini dei due incredibili concerti sold out tenuti dal cantautore romano al Forum di Assago di Milano l’11 e il 12 gennaio del 2020, poco prima del lockdown. Leggi su dire (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – Una serata evento per omaggiare Renato Zero, che mercoledì 30 settembre compirà 70 anni. È quella che propone Canale 5, dove domani, martedì 29 settembre, in prima serata andrà in onda “Zero il folle”. Protagoniste le immagini dei due incredibili concerti sold out tenuti dal cantautore romano al Forum di Assago di Milano l’11 e il 12 gennaio del 2020, poco prima del lockdown.

