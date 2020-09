Usa 2020: Washington Post appoggia Joe Biden (Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 28 SET - Il Washington Post appoggia Joe Biden. Alla vigilia del primo dibattito presidenziale, il board editoriale afferma: "per cacciare il peggiore presidente dei tempi moderni, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 28 SET - IlJoe. Alla vigilia del primo dibattito presidenziale, il board editoriale afferma: "per cacciare il peggiore presidente dei tempi moderni, ...

