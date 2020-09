Un bimbo ha fatto arrestare il papà | Picchia la mamma

Leggi su agi

(Di lunedì 28 settembre 2020) La richiesta di aiuto sulla linea di emergenza della polizia di Stato è giunta da un bambino di soli 10 anni. "la", ha detto fra le lacrime agli agenti. Una volta giunti sul posto, gli uomini delle Volanti hanno sentito le urla della donna provenire proprio dall'appartamento indicato dal piccolo, in una via di Catania. Entrati in casa, i poliziotti l'hanno trovata in lacrime in una stanza; lei ha raccontato che il marito per motivi di gelosia l'aveva colpita furiosamente con calci e pugni davanti ai tre figli di 15, 10 e 2 anni, scagliandole contro anche il cellulare in testa e ferendola. L'uomo ha continuato a minacciare di morte la moglie anche davanti ai poliziotti. Dopo avere affidato i tre bambini a un parente, lei è stata accompagnata in ospedale dove sono state riscontrate ...