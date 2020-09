Totti incontra la ragazza uscita dal coma dopo il suo messaggio

(Di lunedì 28 settembre 2020) Una brutta storia con un lieto fine. Stamattina, Francescoha fatto visita in ospedale a Ilenia Matilli, calciatrice della Lazio, finita innove mesi fa a causa di un incidente. Nei giorni scorsi, lasi è svegliataaver sentito la voce del suo idolo, che le aveva inviato un videodi incoraggiamento. E oggi, ha voluto immortalare il momento con un selfie su Instagram. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SkyTG24 : #Roma, Francesco Totti incontra la ragazza risvegliata dal coma con la sua voce - LaStampa : Francesco Totti incontra la ragazza uscita dal coma grazie a un suo messaggio - farinelli_fabio : RT @forzaroma: ?? #Totti incontra #Ilenia, la ragazza uscita dal coma grazie alla sua voce – FOTO GALLERY ?? - occhio_notizie : Francesco Totti incontra Ilenia, la ragazza uscita dal coma dopo un suo messaggio - CINZIA1172 : SEI IMMENSO FRANCESCO -

Ultime Notizie dalla rete : Totti incontra

L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, si è recato al Policlinico Gemelli per incontrare la 18enne uscita dal coma dopo aver ascoltato il suo videomessaggio: per lei in dono la maglia firmata ...Dopo nove lunghi mesi di coma, a seguito di un grave incidente stradale, si è risvegliata sentendo la voce del suo idolo Francesco Totti che oggi, grazie ad una speciale richiesta della giovane pazien ...