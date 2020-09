Salvini a processo, la Lega fa la “Pontida del sud” (Di lunedì 28 settembre 2020) Manca meno di una settimana alla prima udienza del processo a Matteo Salvini per il caso Gregoretti, fissata per il 3 ottobre presso il Tribunale di Catania. In diverse occasioni il leader leghista ha fatto sapere di essere pronto ad affrontare i giudici e di non essersi pentito delle decisioni prese. La Lega, che inizialmente si era detta contraria a manifestazioni anti giudici, ha organizzato una due giorni di incontri e dibattiti in programma giovedì 1 e venerdì 2 alla Nuova Dogana del capoluogo etneo dal titolo “Gli italiani scelgono la libertà” e che terminerà proprio sabato, giorno del processo. Leggi anche: Dopo Gregoretti, Salvini sarà a processo anche per il caso “Open Arms” Stefano Candiani, già ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020) Manca meno di una settimana alla prima udienza dela Matteoper il caso Gregoretti, fissata per il 3 ottobre presso il Tribunale di Catania. In diverse occasioni il leader leghista ha fatto sapere di essere pronto ad affrontare i giudici e di non essersi pentito delle decisioni prese. La, che inizialmente si era detta contraria a manifestazioni anti giudici, ha organizzato una due giorni di incontri e dibattiti in programma giovedì 1 e venerdì 2 alla Nuova Dogana del capoluogo etneo dal titolo “Gli italiani scelgono la libertà” e che terminerà proprio sabato, giorno del. Leggi anche: Dopo Gregoretti,sarà aanche per il caso “Open Arms” Stefano Candiani, già ...

