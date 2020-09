Ripartono le lezioni in presenza in Università a Udine (Di lunedì 28 settembre 2020) All’Università di Udine lunedì 28 settembre sono ricominciate le lezioni in presenza per alcune migliaia di studenti, suddivisi nelle diverse sedi universitarie e il rettore Roberto Pinton ha voluto segnare questo momento importante e simbolico, dopo il periodo di chiusura, con una visita a sorpresa dedicata in particolare alle matricole che si apprestano a cominciare il nuovo anno accademico. “C’è un po’ l’emozione da primo giorno di scuola – ha ammesso il rettore – anche perché dobbiamo entrare in confidenza con questo nuova normalità. Molti studenti stanno seguendo le lezioni da remoto grazie agli strumenti di cui disponiamo oggi che ci permettono di creare un nuovo tipo di comunità. È importante però ... Leggi su udine20 (Di lunedì 28 settembre 2020) All’Università dilunedì 28 settembre sono ricominciate leinper alcune migliaia di studenti, suddivisi nelle diverse sedi universitarie e il rettore Roberto Pinton ha voluto segnare questo momento importante e simbolico, dopo il periodo di chiusura, con una visita a sorpresa dedicata in particolare alle matricole che si apprestano a cominciare il nuovo anno accademico. “C’è un po’ l’emozione da primo giorno di scuola – ha ammesso il rettore – anche perché dobbiamo entrare in confidenza con questo nuova normalità. Molti studenti stanno seguendo leda remoto grazie agli strumenti di cui disponiamo oggi che ci permettono di creare un nuovo tipo di comunità. È importante però ...

Agenzia_Ansa : Ripartono le lezioni all'università in presenza e con la mascherina. Aule occupate per il 50%, privilegiate le matr… - PatriziaOrlan11 : RT @RepubblicaTv: Mascherine e aule piene a metà, a La Sapienza di Roma ripartono le lezioni: 'Bello essere qui': C'era chi ha dovuto segui… - ConfindustriaUd : RT @IlFriuli: Ripartono le lezioni in presenza all'@uniud! Il saluto a sorpresa del rettore Pinton: “Ricominciamo insieme nella nuova norma… - Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: Mascherine e aule piene a metà, a La Sapienza di Roma ripartono le lezioni: 'Bello essere qui': C'era chi ha dovuto segui… - IlFriuli : Ripartono le lezioni in presenza all'@uniud! Il saluto a sorpresa del rettore Pinton: “Ricominciamo insieme nella n… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripartono lezioni 14.25 / Ripartono le lezioni in presenza dell'ateneo friulano Il Friuli Ripartono le lezioni in presenza in Università a Udine

All’Università di Udine lunedì 28 settembre sono ricominciate le lezioni in presenza per alcune migliaia di studenti, suddivisi nelle diverse sedi ...

Recovery Plan. Resta, rettore Politecnico Milano: "Unica possibilità nei prossimi venti anni per guardare lontano"- di Maria Piera Ceci

Riascolta Recovery Plan. Resta, rettore Politecnico Milano: "Unica possibilità nei prossimi venti anni per guardare lontano"- di Maria Piera Ceci di GR. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e ...

All’Università di Udine lunedì 28 settembre sono ricominciate le lezioni in presenza per alcune migliaia di studenti, suddivisi nelle diverse sedi ...Riascolta Recovery Plan. Resta, rettore Politecnico Milano: "Unica possibilità nei prossimi venti anni per guardare lontano"- di Maria Piera Ceci di GR. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e ...