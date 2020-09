Per l’autunno, un paio di occhiali nei colori della terra. Firmati Etnia Barcelona (Di lunedì 28 settembre 2020) Occhi puntati sulle origini. La moda dell’autunno inverno 2020 è una riscoperta delle radici. Sono le tendenze colore a dimostrarlo: tinte naturali, solide, semplici. Una palette che si posa non solo sull’abbigliamento, ma anche sugli accessori di stagione. Come gli occhiali di Etnia Barcelona, protagonisti della nuova campagna autunno inverno 2020 terra. Still I rise. occhiali Etnia Barcelona AI 20/21 sfoglia la gallery terra. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 28 settembre 2020) Occhi puntati sulle origini. La moda dell’autunno inverno 2020 è una riscoperta delle radici. Sono le tendenze colore a dimostrarlo: tinte naturali, solide, semplici. Una palette che si posa non solo sull’abbigliamento, ma anche sugli accessori di stagione. Come glidi, protagonistinuova campagna autunno inverno 2020. Still I rise.AI 20/21 sfoglia la gallery. ...

