Pec obbligatoria | scattano multe fino a 2 mila euro

(Di lunedì 28 settembre 2020) Con il via libera al Decreto Semplificazionile sanzioni per le imprese che non comunicheranno l’indirizzo Pec al Registro delle Imprese entro il 1° ottobre 2020. Gli inadempienti potrebbero incorrere intra i 206 e i 2.064per le società, tra i 30 e i 1.548per le imprese individuali. pecPecle sanzioni per gli inadempienti A stabilire l’introduzione delle sanzioni per coloro che non attiveranno un indirizzo Pec è stata la Legge numero 120 dell’11 settembre 2020. Con il Decreto Semplificazioni, infatti, diverrà obbligatorio per le aziende l’utilizzo della posta certificata per agevolare i contatti e le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione. Ad ...