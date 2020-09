Parma, poliziotti cercano droga ma in casa trovano un violino rubato del Seicento (Di lunedì 28 settembre 2020) Erano andati a cercare stupefacenti, ma hanno invece trovato un violino ‘Nicolò Amati del 1675’ rubato nel 2005 in Giappone. È la scoperta che gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Parma hanno fatto in una casa della città. Nell’aprile del 2019 gli agenti avevano fatto irruzione nell’abitazione di un 48enne originario del reggino, con diversi precedenti per droga. Nelle stanze occupate dall’uomo ad attirare l’attenzione dei poliziotti è stato però subito un violino, nascosto sotto al letto. Oltre allo strumento (privo di archetto) c’erano anche vecchie corde di ricambio con etichette in giapponese e il biglietto da visita di un commerciante di archi da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Erano andati a cercare stupefacenti, ma hanno invece trovato un‘Nicolò Amati del 1675’nel 2005 in Giappone. È la scoperta che gli agenti della sezione antidella squadra mobile dihanno fatto in unadella città. Nell’aprile del 2019 gli agenti avevano fatto irruzione nell’abitazione di un 48enne originario del reggino, con diversi precedenti per. Nelle stanze occupate dall’uomo ad attirare l’attenzione deiè stato però subito un, nascosto sotto al letto. Oltre allo strumento (privo di archetto) c’erano anche vecchie corde di ricambio con etichette in giapponese e il biglietto da visita di un commerciante di archi da ...

