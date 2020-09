Milan, sollievo per Rebic: la TAC esclude fratture al gomito (Di lunedì 28 settembre 2020) MilanO - Nessuna frattura , e questo è già un bene. Ante Rebic può sorridere: la brutta caduta rimediata contro il Crotone non ha comportato gravi danni al gomito dell'attaccante del Milan , che tra ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020)O - Nessuna frattura , e questo è già un bene. Antepuò sorridere: la brutta caduta rimediata contro il Crotone non ha comportato gravi danni aldell'attaccante del, che tra ...

