La tragedia di Aurelio Visalli e il messaggio (poi cancellato) su Instagram: «Nessuno è morto per salvarmi»

Bisogna interrogarsi sull'utilizzo dei social network dopo le tragedie. Una domanda che ci siamo posti anche nei giorni scorsi, quando abbiamo raccontato dell'omicidio-suicidio in Valsassina e dell'omicidio-suicidio di Rivara Canavese, entrambi causati da papà che hanno ucciso i figli prima di togliersi la vita. Il caso della morte di Aurelio Visalli (sottufficiale della Capitaneria di Porto di Milazzo) è completamente diverso, ma le dinamiche dell'utilizzo dei social a poche ore (addirittura minuti) dalla tragedia è più o meno simile. L'uomo, un militare della Guardia Costiera, era intervenuto a Milazzo per salvare due ragazzi minorenni dalla furia delle onde. Tuttavia, non avendo a disposizione un equipaggiamento adatto, è stato lui a morire travolto dalla mareggiata.

