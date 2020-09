Juve-Khedira: giorni chiave per la risoluzione. Le cifre e le ultime (Di lunedì 28 settembre 2020) Sami Khedira potrebbe lasciare la Juventus risolvendo il contratto. Non c'è ancora l'accordo: le ultimissime Leggi su 90min (Di lunedì 28 settembre 2020) Samipotrebbe lasciare lantus risolvendo il contratto. Non c'è ancora l'accordo: le ultimissime

forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - Lunedì il giorno della separazione con Khedira. La Juve pensa anche all’uscita anche Douglas Costa - DiMarzio : #Juve, c'è il piano per #Chiesa. Ma prima le cessioni - MassimoMazza8 : @SamiKhedira non se n'è ancora andato? #Juve #khedira - StoriaAmore79 : Juve, e' clamoroso: Khedira ha avuto contatti con l'Inter: guardate chi arriva al suo posto! I DETTAGLI?… - TUTTOJUVE_COM : Dalla Spagna: Douglas Costa e Khedira pronti a salutare la Juve per Chiesa? -