In aumento i pazienti ricoverati per il Covid-19 e quelli in rianimazione. Il report giornaliero, ieri, ha registrato 1766 nuovi contagi e 17 morti, per un numero totale di decessi dall'inizio della ...

Il problema non è il rischio che le dosi di vaccino anti influenzale siano insufficienti, perché non resteremo senza, ma che alcune categorie sensibili decidano di non farlo. I ...

Coronavirus, 310 casi nel Trapanese. Da mercoledì in vigore in Sicilia la nuova ordinanza

Tre nuovi contagiati e un guarito in più portano a 310 gli attuali positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Due in più rispetto a sabato e c'è un ricoverato non in terapia intensiva in più. Si ...

Tre nuovi contagiati e un guarito in più portano a 310 gli attuali positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Due in più rispetto a sabato e c'è un ricoverato non in terapia intensiva in più. Si ...