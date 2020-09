I sondaggi certificano la crisi della Lega di Salvini | e il Pd è a soli 4 punti

(Di lunedì 28 settembre 2020) Chi ha perso le elezioni?e soprattutto Renzi, ma non solo 22 settembre 2020, se non èpoco ci manca: i più affezionati seguacipolitica avevano potuto constatare come il ...

Secondo l'ultimo sondaggio elaborato dall'istituto Swg per La7 la Lega avrebbe perso solo nell'ultimo mese ben 2,5 punti percentuali scendendo dal 26% al 23 per cento.Giorgia Meloni può essere considerata tra le vincitrici delle ultime elezioni regionali. Non solo è riuscita a strappare alla sinistra le Marche con il suo candidato Francesco Acquaroli, ma ha anche c ...