Gazzetta | Lozano è uno dei risultati più eclatanti del Metodo Gattuso

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 settembre 2020) Una delle sorprese più piacevoli delle prime due giornate di campionato del Napoli è Hirving. Il messicano appare trasformato.gli ha dato fiducia e lui lo sta ripagando. Ieri, al San Paolo, è stato autore della sua prima doppietta in maglia azzurra. Scrive di lui ladello Sport: “Quello che nemmeno il più ottimista dei tifosi pensava di ritrovare è undecisivo – a Parma, come al San Paolo – e autore della sua prima doppietta italiana. Il messicano è trasformato e diventa un valore aggiunto importante. Ha cambiato approccio, condizione fisica, autostima e modo di stare in campo: uno deipiùdel”. L'articolo ...