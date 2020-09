Dal biodigestore alla giunta | Maglione attacca | “Nomina Morcone duro colpo per il Sannio”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa notizia di Marioassessore dellaDe Luca è “unai cittadini del Sannio”. A pensarla così è il deputato del Movimento Cinque Stelle Pasqualeche si sofferma, come già fatto da Anteprima24, leggi qui, sul ruolo ricoperto all’interno della “Greeneergy”, società interessata all’insediamento di una Benevento, dal nuovo assessore dell’esecutivo campano. Scrive: “La notizia che Mario, ex prefetto e presidente della “Greenenergy Holding” sarà assessore alle Politiche della Sicurezza in Regione Campania, se confermata – come tutto lascia pensare – è ...