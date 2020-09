Crotone-Milan, paura per Rebic: lussazione al gomito. Ecco quando potrebbe rientrare (Di lunedì 28 settembre 2020) Nuova tegola in casa Milan.Dopo la notizia della positività al Coronavirus di Zlatan Ibrahimovic, Stefano Pioli dovrà fare i conti anche con l'infortunio di Ante Rebic: al 57' della sfida contro il Crotone, infatti, l'attaccante classe '93 ha dovuto lasciare il campo, facendo spazio al giovanissimo Colombo, in seguito ad un brutto infortunio al gomito, rimediato a causa di una caduta durante un contropiede dei rossoneri.Crotone-Milan, Pioli: “Gestito bene la gara, soddisfatto di Diaz e Tonali. Rebic? Tutto sul suo infortunio, Ecco cosa spero”Stando ai primi controlli si dovrebbe trattare di una lussazione al gomito. Nei prossimi giorni, ... Leggi su mediagol (Di lunedì 28 settembre 2020) Nuova tegola in casa.Dopo la notizia della positività al Coronavirus di Zlatan Ibrahimovic, Stefano Pioli dovrà fare i conti anche con l'infortunio di Ante: al 57' della sfida contro il, infatti, l'attaccante classe '93 ha dovuto lasciare il campo, facendo spazio al giovanissimo Colombo, in seguito ad un brutto infortunio al, rimediato a causa di una caduta durante un contropiede dei rossoneri., Pioli: “Gestito bene la gara, soddisfatto di Diaz e Tonali.? Tutto sul suo infortunio,cosa spero”Stando ai primi controlli si dovrebbe trattare di unaal. Nei prossimi giorni, ...

