Calciomercato, Vecino può arrivare. La strategia di ADL per accontentare Gattuso (Di lunedì 28 settembre 2020) Calciomercato, Vecino colpo last minute? Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo, l'ultima idea ha il nome di Matías Vecino dell'Inter. Nelle … L'articolo Calciomercato, Vecino può arrivare. La strategia di ADL per accontentare Gattuso proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : Contatti in corso @sscnapoli @Inter per @vecino #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Napoli | Trattativa con l'#Inter per #Vecino: la situazione - DiMarzio : #Napoli - #Vecino, proseguono i contatti per trovare l'intesa su formula e cifre - sscalcionapoli1 : Schira: 'Il Napoli per ora non va oltre il prestito con diritto di riscatto per Vecino' #calciomercato - GaeFormisano19 : RT @GianmarcoGio: Ad una settimana dalla chiusura del #calciomercato, il #Napoli ha quattro sì sul tavolo e sono quelli di #Deulofeu, #Sokr… -